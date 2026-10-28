CNBC：CNN、MS NOW和Politico寻求进入白宫记者团

在美国，CNN、MS NOW和Politico提交了修订后的诉讼，要求全面获得参与白宫总统记者团工作以及登上空军一号的权限。此前，联邦法院责令白宫恢复这些媒体记者的大部分采访权限，但该裁决并未要求恢复他们进入椭圆形办公室和登上空军一号的权限。据CNBC报道。

对记者团的限制

修订后的诉状涉及原告称在法院裁决后仍然有效的限制措施。这些媒体表示，白宫不允许它们履行多年来一直承担的记者团成员职责。

记者团成员会向其他编辑部提供在报道总统活动期间获得的信息和影像资料，这些活动地点可容纳记者的席位有限。此类记者团每天都会被组织起来报道总统，其中包括在出行期间和在空军一号上。

根据诉状，在9月18日宣布禁令后，白宫多次阻止CNN在空军一号上履行主要电视记者团的职责。MS NOW此后没有参加补充电视记者团；而据诉讼文件称，Politico未获准参与总统专机上两个预定的平面媒体记者团外出采访任务。

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原告的论点与法院裁决

CNN、MS NOW和Politico称，这些限制是针对受美国宪法第一修正案保护的新闻活动进行的非法报复，也是基于编辑立场的歧视。它们还称，相关措施违反正当法律程序，因为它们没有依据明确标准收到事先通知，也没有获得陈述意见的机会。

总统唐纳德·特朗普于9月18日宣布禁令，称他对有关自己、其政府和美国的内容不满，并将其称为捏造和谎言。次日，这三家媒体的记者被拒绝进入白宫区域，其采访证也被收走。

9月23日，美国地区法院法官蒂姆·凯利发布临时限制令，要求白宫至少14天内恢复这些媒体的采访权限。10月13日，他发布初步禁令，无限期禁止白宫在案件审理期间重新实施这些限制。法官还表示，这些媒体很可能会在有关报复和基于观点歧视的主张中胜诉。

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