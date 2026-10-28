Amerykański senator z ramienia Partii Demokratycznej Richard Blumenthal zwrócił się do przedsiębiorstwa żeglugowego Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) z żądaniem zawrócenia tankowca „Agioi Fanendes”, który przewozi około 40 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego do portu w Nowym Jorku i New Jersey.

Senator podkreślił, że import rosyjskich produktów naftowych jest sprzeczny z uchwaloną w 2022 roku ustawą „Ending Importation of Russian Oil Act”, za naruszenie której odpowiedzialność poniesie armator.

Według słów Blumentala tankowiec pływający pod banderą Malty wypłynął z rosyjskiego portu 22 października i ma przybyć do Stanów Zjednoczonych 7 listopada. Ustawodawca podkreślił, że żadne licencje ogólne Ministerstwa Finansów USA nie mogą unieważnić bezpośredniego zakazu ustawowego nałożonego przez Kongres, i zażądał od kierownictwa EASTMED ujawnienia do 31 października informacji o nabywcy, sprzedawcy, czarterującego oraz ubezpieczyciela ładunku.

Źródło: oficjalne oświadczenie polityka w serwisie X.

Amerykańscy senatorowie z Partii Demokratycznej określili decyzję administracji prezydenta Donalda Trumpa o zezwoleniu na zakup rosyjskiego oleju napędowego na całym świecie przez okres sześciu miesięcy jako całkowitą zdradę Ukrainy. Uważają oni również, że taka decyzja stanowi zdradę wobec europejskich sojuszników oraz ogólnie wobec bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że 9 października prezydent USA Donald Trump ogłosił osiągnięcie porozumienia z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.

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