美国参议员呼吁航运公司调离装载俄罗斯柴油的油轮

美国民主党参议员理查德·布卢门撒尔致函Eastern Mediterranean Maritime Limited （EASTMED）发出呼吁，要求其调头，使正在向纽约-新泽西港运输约4万吨俄罗斯柴油的油轮“Agioi Fanendes”号折返。

该参议员强调，进口俄罗斯石油产品违反了2022年通过的《终止进口俄罗斯石油法案》（Ending Importation of Russian Oil Act），船东将因违反该法案承担法律责任。

据布卢门撒尔称，这艘悬挂马耳他国旗的油轮已于10月22日从俄罗斯港口启航，预计将于11月7日抵达美国。 这位议员强调，美国财政部的任何通用许可证都无法推翻国会的直接立法禁令，并要求EASTMED管理层在10月31日前披露有关买方、卖方、 租船方及货物保险方的信息。

来源：该政客在X平台上的官方声明。

美国民主党参议员们将特朗普政府允许在全球范围内采购俄罗斯柴油六个月的决定，称为对乌克兰的彻底背叛。 他们还认为，这一决定是对欧洲盟友以及美国整体国家安全的背叛。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普于10月9日宣布，已与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京就向美国及全球市场供应数百万吨俄罗斯柴油达成协议。

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