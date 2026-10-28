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Сенатор США призвал судоходные компании развернуть танкеры с российским дизельным топливом

UA NEWS 28 Октября 2026 21:38
Сенатор США призвал судоходные компании развернуть танкеры с российским дизельным топливом

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь обратился к судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) с требованием развернуть танкер Agioi Fanendes, который перевозит около 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси. 

Сенатор подчеркнул, что ввоз российских нефтепродуктов противоречит принятому в 2022 году закону Ending Importation of Russian Oil Act, за нарушение которого судовладелец будет нести ответственность. 

По словам Блюменталя, танкер под флагом Мальты вышел из российского порта 22 октября и должен прибыть в США 7 ноября. Законодатель подчеркнул, что никакие генеральные лицензии Министерства финансов США не могут отменять прямой законодательный запрет Конгресса, и потребовал от руководства EASTMED до 31 октября раскрыть информацию о покупателе, продавце, фрахтователя и страховщика груза.

Источник: официальное заявление политика в сети X.

Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного топлива во всем мире. Также они считают такое решение предательством по отношению к европейским союзникам и национальной безопасности Соединенных Штатов в целом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил 9 октября о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. 

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