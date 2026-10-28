Na Alasce sztab byłej członkini Izby Reprezentantów USA Mary Peltoli miał rzekomo uczestniczyć w poszukiwaniu kandydata o niemal identycznym imieniu i nazwisku jak urzędujący republikański senator Dan Sullivan. Obaj Danowie Sullivanowie mają znaleźć się na karcie wyborczej w wyborach do Senatu USA w przyszłym tygodniu, informuje The Guardian, powołując się na „The New York Times”.

Według NYT przedstawiciele sztabu Peltoli wraz z Demokratycznym Senackim Komitetem Kampanii (DSCC) szukali na Alasce osób o nazwisku Dan Sullivan i zachęcali je do kandydowania. Publikacja powołuje się na wywiady z byłą menedżerką kampanii Peltoli, Elisą Rios, innymi źródłami, a także na dokumenty i korespondencję związane z poszukiwaniem kandydata.

Sztab Peltoli zaprzeczył udziałowi w którejkolwiek z kampanii Sullivanów. DSCC również oświadczył, że nie ma związku z kampanią Daniela J. Sullivana Jr. Nate Adams, rzecznik sztabu wyborczego urzędującego senatora, nazwał sytuację próbą wprowadzenia wyborców w błąd.

Dwóch kandydatów o tym samym imieniu i nazwisku

Republikanie wcześniej krytykowali pojawienie się w wyścigu drugiego Dana Sullivana, twierdząc, że może to rozproszyć głosy zwolenników urzędującego senatora. Drugi kandydat to emeryt z południowo-wschodniej Alaski, mający niewielkie doświadczenie polityczne.

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Stanowe organy wyborcze próbowały wykluczyć go z udziału w sierpniowych prawyborach, jednak Sąd Najwyższy Alaski orzekł, że może kandydować. Znalazł się wśród czterech kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów w bezpartyjnych prawyborach, wraz z urzędującym senatorem i Peltolą.

Oznaczenia na karcie wyborczej i reakcja Trumpa

Na karcie wyborczej urzędujący senator zostanie oznaczony jako „Sullivan, Dan S. (Registered Republican) Incumbent”, a jego imiennik jako „Sullivan, Daniel J. Jr.”. Urzędujący senator ubiega się o trzecią kadencję.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że polecił Departamentowi Sprawiedliwości wnieść pozew, aby spróbować zablokować certyfikację wyników wyborów do Senatu, jeśli urzędujący senator przegra. Wyjaśnił to możliwością zdezorientowania wyborców przez obecność na karcie wyborczej kandydata o podobnym nazwisku.

Wyścig na Alasce należy do kluczowych dla demokratów, którzy dążą do odzyskania większości w Senacie USA. Republikanie mają obecnie 53 miejsca w wyższej izbie Kongresu, a demokraci 47, natomiast ostatnie sondaże, według The Guardian, wskazywały na prowadzenie Peltoli.

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