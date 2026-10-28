На Аляске штаб бывшей членкини Палаты представителей США Мэри Пелтолы якобы участвовал в поиске кандидата с почти идентичным именем действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана. Оба Дэна Салливана должны присутствовать в избирательном бюллетене на выборах в Сенат США на следующей неделе, сообщает The Guardian со ссылкой на The New York Times.

По данным NYT, представители штаба Пелтолы вместе с Демократическим сенатским комитетом кампаний (DSCC) искали на Аляске людей по имени Дэн Салливан и призывали их баллотироваться. Издание ссылается на интервью с бывшей менеджеркой кампании Пелтолы Элисой Риос, другими источниками, а также на документы и переписку, связанные с поиском кандидата.

Штаб Пелтолы отрицал причастность к любой из кампаний Салливанов. DSCC также заявил, что не имеет отношения к кампании Дэниела Дж. Салливана-младшего. Представитель избирательного штаба действующего сенатора Нейт Адамс назвал ситуацию попыткой ввести избирателей в заблуждение.

Два кандидата с одинаковым именем

Республиканцы ранее критиковали появление в гонке второго Дэна Салливана, утверждая, что это может распылить голоса сторонников действующего сенатора. Другой кандидат — пенсионер из юго-восточной части Аляски, имеющий незначительный политический опыт.

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Избирательные органы штата пытались отстранить его от участия в праймериз в августе, однако Верховный суд Аляски постановил, что он может баллотироваться. Он вошел в четверку кандидатов, набравших наибольшее количество голосов на беспартийных праймериз, вместе с действующим сенатором и Пелтолой.

Обозначения в бюллетене и реакция Трампа

В бюллетене действующий сенатор будет обозначен как «Sullivan, Dan S. (Registered Republican) Incumbent», а его тезка — как «Sullivan, Daniel J. Jr.». Действующий сенатор баллотируется на третий срок.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству юстиции подать иск, чтобы попытаться заблокировать сертификацию результатов выборов в Сенат, если действующий сенатор проиграет. Он объяснил это возможной путаницей среди избирателей из-за присутствия в бюллетене кандидата с похожим именем.

Гонка на Аляске является одной из ключевых для демократов, стремящихся вернуть большинство в Сенате США. Сейчас республиканцы имеют 53 места в верхней палате Конгресса, демократы — 47, а последние опросы, по информации The Guardian, показывали лидерство Пелтолы.

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