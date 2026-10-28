在阿拉斯加，前美国众议院议员玛丽·佩尔托拉的团队据称参与寻找一名与现任共和党参议员丹·沙利文姓名几乎完全相同的候选人。两名丹·沙利文都将出现在下周美国参议院选举的选票上，《卫报》报道称，并援引《纽约时报》的消息。

据《纽约时报》报道，佩尔托拉团队的代表与民主党参议院竞选委员会（DSCC）一起，在阿拉斯加寻找名叫丹·沙利文的人，并鼓励他们参选。该报援引了对佩尔托拉前竞选经理埃莉萨·里奥斯、其他消息人士的采访，以及与寻找候选人有关的文件和通信记录。

佩尔托拉团队否认参与任何一名沙利文的竞选活动。DSCC也表示，与小丹尼尔·J·沙利文的竞选活动没有关系。现任参议员竞选团队发言人内特·亚当斯称，这一情况是试图误导选民。

两名同名候选人

共和党人此前曾批评第二名丹·沙利文加入选战，称这可能会分散现任参议员支持者的选票。另一名候选人是一位来自阿拉斯加东南部的退休人员，政治经验有限。

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该州选举机构曾试图取消他参加8月初选的资格，但阿拉斯加州最高法院裁定他可以参选。他与现任参议员和佩尔托拉一道，进入了无党派初选中得票最高的四名候选人之列。

选票标注与特朗普的反应

在选票上，现任参议员将被标注为“沙利文，丹·S.（登记为共和党人）现任”，而与其同名者将被标注为“沙利文，小丹尼尔·J.”。现任参议员正在竞选第三个任期。

上周，美国总统唐纳德·特朗普表示，他已指示司法部提起诉讼，如果现任参议员落败，试图阻止参议院选举结果获得认证。他解释说，这是因为选票上有一名姓名相似的候选人，可能令选民感到困惑。

阿拉斯加的选战是民主党寻求重新夺回美国参议院多数席位的关键选战之一。目前，共和党在国会参议院拥有53个席位，民主党拥有47个席位；据《卫报》消息，最近的民调显示佩尔托拉领先。

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