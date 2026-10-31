德国约6000人参加青年抗议活动——《独立报》

德国周六举行了Gen Z regelt运动的示威活动，参与者要求增加教育经费并降低生活成本。柏林、法兰克福和慕尼黑警方合计报告约有6000名示威者，《独立报》报道。

参与者的诉求

示威活动由Gen Z regelt运动组织，其名称可译为“Z世代亲自着手解决问题”。活动原计划在34个城市举行，其中包括柏林、法兰克福和慕尼黑。

该运动反对强制兵役，并要求在该国年轻居民生活开支上涨的背景下增加教育投资。警方表示，参与人数明显低于组织者此前预期的18.2万人。该运动网站显示约有3.6万名参与者。

活动在万圣节当天举行。德国当局预计活动大多将保持和平，但警告称极端主义团体可能试图利用该运动实现自身目的。

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当局和学生组织的反应

据德国联邦内政部消息，极左翼极端主义圈子代表以及一些与外国极端主义运动有关联的团体参与了动员支持。

活动前，德国城市中的一些企业因担心可能发生骚乱，用防护板遮挡窗户，并计划提前结束营业。其中，柏林库达姆商业大道沿线采取了这类措施。

代表学生的全国性组织BSK与Gen Z regelt保持距离，同时承认学生面临的问题具有合理性。该组织计划于11月20日举行单独的抗议日。柏林工业大学学生肖恩·贝克表示，他计划参加活动，以引起人们对大学建筑状况不佳的关注。

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