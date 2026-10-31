В Германии в субботу прошли акции кампании Gen Z regelt, участники которых требовали большего финансирования образования и снижения стоимости жизни. Полиция Берлина, Франкфурта и Мюнхена сообщила в общей сложности примерно о 6 тысячах демонстрантов, сообщает The Independent.

Требования участников

Демонстрации организовала кампания Gen Z regelt, название которой можно перевести как «Поколение Z берет дело в свои руки». Акции планировали провести в 34 городах, в том числе в Берлине, Франкфурте и Мюнхене.

Движение выступает против обязательной военной службы и требует увеличить инвестиции в образование на фоне роста расходов для молодых жителей страны. По данным полиции, число участников было значительно меньше 182 тысяч человек, которых ранее ожидали организаторы. На сайте кампании было указано около 36 тысяч участников.

Акции состоялись в день празднования Хэллоуина. Немецкие власти ожидали, что они будут преимущественно мирными, однако предупреждали о возможных попытках экстремистских группировок использовать движение в собственных целях.

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Реакция властей и ученической организации

По информации федерального министерства внутренних дел Германии, к мобилизации поддержки присоединялись представители ультралевой экстремистской среды и некоторые группы, связанные с иностранными экстремистскими движениями.

Перед акциями отдельные предприятия в немецких городах закрыли окна защитными щитами и планировали завершить работу раньше из-за опасений возможных беспорядков. Такие меры, в частности, принимали вдоль берлинского торгового бульвара Курфюрстендамм.

Общенациональная организация, объединяющая школьников, BSK, дистанцировалась от Gen Z regelt, одновременно признав обоснованность проблем учащихся. Она планирует провести отдельный день протестов 20 ноября. Студент Берлинского технического университета Шон Бейкер заявил, что планирует присоединиться к акции, чтобы привлечь внимание к неудовлетворительному состоянию университетских зданий.

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