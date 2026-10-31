W sobotę w Niemczech odbyły się akcje kampanii Gen Z regelt, których uczestnicy domagali się większego finansowania edukacji i obniżenia kosztów życia. Policja w Berlinie, Frankfurcie i Monachium poinformowała łącznie o około 6 tysiącach demonstrantów, podaje The Independent.

Postulaty uczestników

Demonstracje zorganizowała kampania Gen Z regelt, której nazwę można przetłumaczyć jako „Pokolenie Z bierze sprawy w swoje ręce”. Akcje planowano przeprowadzić w 34 miastach, w tym w Berlinie, Frankfurcie i Monachium.

Ruch sprzeciwia się obowiązkowej służbie wojskowej i domaga się zwiększenia inwestycji w edukację w obliczu rosnących kosztów dla młodych mieszkańców kraju. Według policji liczba uczestników była znacznie niższa niż 182 tysiące osób, których wcześniej oczekiwali organizatorzy. Na stronie kampanii wskazano około 36 tysięcy uczestników.

Akcje odbyły się w dniu obchodów Halloween. Niemieckie władze oczekiwały, że będą one w większości pokojowe, jednak ostrzegały przed możliwymi próbami wykorzystania ruchu przez ugrupowania ekstremistyczne do własnych celów.

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Reakcja władz i organizacji uczniowskiej

Według informacji niemieckiego federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych w mobilizowanie poparcia angażowali się przedstawiciele ultralewicowego środowiska ekstremistycznego oraz niektóre grupy powiązane z zagranicznymi ruchami ekstremistycznymi.

Przed akcjami niektóre przedsiębiorstwa w niemieckich miastach zabezpieczyły okna osłonami i planowały wcześniej zakończyć pracę z powodu obaw przed możliwymi zamieszkami. Takie środki podjęto między innymi wzdłuż berlińskiego bulwaru handlowego Kurfürstendamm.

Ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca uczniów, BSK, zdystansowała się od Gen Z regelt, jednocześnie uznając zasadność problemów uczniów. Planuje ona przeprowadzić osobny dzień protestów 20 listopada. Student Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego Sean Baker powiedział, że planuje dołączyć do akcji, aby zwrócić uwagę na niezadowalający stan budynków uniwersyteckich.

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