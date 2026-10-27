由于伊尔库茨克州面临预算危机，将裁减部分员工

由于地区预算严重赤字，俄罗斯伊尔库茨克州已开始裁减公共部门员工。下伊利姆市辖区行政机构已启动裁员工作。 据该行政区负责人帕维尔·别雷佐夫斯基称，该地区计划在今年年底前裁减37%的人员。

该官员解释称，由于预算面临严重问题，地方政府不得不削减开支。 他表示，在制定下一年度预算时，已明确必须裁减行政机构及公共机构的工作人员。别雷佐夫斯基强调，这种情况不仅出现在他的行政区，在伊尔库茨克州以及俄罗斯其他地区也同样存在。

首先受裁员影响的是学校、幼儿园和文化馆的夜间值班人员。此外，还计划裁减负责维护城市基础设施的公用事业企业“服务中心”和“清洁城市”的员工。

楚恩选区社会福利机构的技术人员预计也将面临裁员。据该选区负责人尼古拉·赫里乔夫透露，每家此类机构计划裁减四名保安和四名供暖工。 他指出，这是不得已而为之的举措，否则地方政府甚至可能连支付这些场所的电费都捉襟见肘。

与此同时，伊尔库茨克州的预算赤字仍在持续扩大。根据上周提交给该地区立法会议的2026年预算修订草案，资金缺口已增至387亿卢布。 这占预算总支出的11.8%。在修订之前，预计赤字占支出总额的8.3%。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

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