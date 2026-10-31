宪法法庭准备只接待纳夫罗茨基本人——RMF24

波兰法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，总统卡罗尔·纳夫罗茨基只能独自前往宪法法庭大楼——不能与博格丹·希文奇科夫斯基及最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基同行。RMF24报道了此事。

总统访问的条件

科尔温-皮奥特罗夫斯卡告诉波兰通讯社（PAP），在此前出现有关安全的担忧后，宪法法庭决定可以在大楼内接待总统。她表示，为此设有合适的房间和必要条件。

这名法官指出，她已向负责守卫法庭大楼的部门下达指示，前提是保证只有总统一人抵达该机构。她还表示，宪法法庭与国家保护局保持持续联系，该机构也负责国家元首的安全。

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法庭周边的情况

纳夫罗茨基中断了前往塞内加尔的行程并返回国内。在总统府，他原计划与希文奇科夫斯基和卡平斯基等人会面。与此同时，科尔温-皮奥特罗夫斯卡强调，他们不可能在总统可能访问宪法法庭期间在场。

此前，这名法官曾表示愿意与总统讨论缓和法庭周边的紧张局势，但建议在总统府举行会面。她解释说，即使只是为总统车辆打开大门，也可能导致无关人员进入该机构区域，并使局势进一步升级。

约18:00，宪法法庭网站发布消息称，法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基和副主席巴尔特沃梅伊·索汉斯基将暂停履职一个月。根据向波兰通讯社提供的信息，作为任职时间最长的法官，科尔温-皮奥特罗夫斯卡成为负责管理法庭的人。警方表示，鉴于有关法官和该机构工作人员的生命或健康可能受到威胁的信息，已采取法律规定的行动，并强调大楼内没有执法人员。

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