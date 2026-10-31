В Польше судья Анна Корвин-Пйотровская заявила, что президент Кароль Навроцкий может приехать в здание Конституционного трибунала только один — без Богдана Свенчковского и первого председателя Верховного суда Збигнева Капинского. Об этом сообщает RMF24.

Условия визита президента

Корвин-Пйотровская сообщила PAP, что после прежних замечаний по поводу безопасности в Конституционном трибунале решили, что могут принять президента в здании. По ее словам, для этого есть подходящий зал и необходимые условия.

Судья отметила, что дала распоряжения службам, охраняющим здание трибунала, при условии гарантии, что в учреждение прибудет только президент. Она также сообщила, что Конституционный трибунал поддерживает постоянный контакт со Службой государственной охраны, которая также отвечает за безопасность главы государства.

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Ситуация вокруг трибунала

Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. В Президентском дворце он должен был встретиться, в частности, со Свенчковским и Капинским. В то же время Корвин-Пйотровская подчеркнула, что их присутствие во время возможного визита президента в Конституционный трибунал исключено.

Ранее судья заявляла о готовности обсудить с президентом снижение напряженности вокруг трибунала, однако предлагала провести встречу в Президентском дворце. Она объясняла, что открытие ворот даже для президентских автомобилей могло бы привести к проникновению посторонних лиц на территорию учреждения и дальнейшему обострению ситуации.

Около 18:00 на сайте Конституционного трибунала была опубликована информация о месячном перерыве в исполнении обязанностей председателем трибунала Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Согласно информации, переданной PAP, Корвин-Пйотровская как судья с наибольшим стажем стала лицом, руководящим трибуналом. Полиция сообщила о предусмотренных законом действиях в связи с информацией о возможной угрозе жизни или здоровью судей и работников учреждения, подчеркнув, что сотрудников правоохранительных органов в здании нет.

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