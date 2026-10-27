W obwodzie irkuckim w Rosji rozpoczęto redukcję zatrudnienia w sektorze publicznym z powodu znacznego deficytu budżetu regionalnego. Zwolnienia rozpoczęły się już w administracji okręgu miejskiego Niżnoilimskiego. Według słów jej szefa, Pawła Berezowskiego, do końca roku planuje się tam redukcję personelu o 37%.

Urzędnik wyjaśnił, że z powodu poważnych problemów budżetowych władze lokalne są zmuszone do ograniczenia wydatków. Jak powiedział, podczas planowania budżetu na przyszły rok stało się jasne, że konieczne będzie zwolnienie pracowników administracji i instytucji budżetowych. Berezowski podkreślił, że taka sytuacja ma miejsce nie tylko w jego okręgu, ale także w obwodzie irkuckim i innych regionach Rosji.

Zwolnienia dotkną przede wszystkim nocnych strażników w szkołach, przedszkolach i domach kultury. Planuje się również redukcję pracowników przedsiębiorstw komunalnych „Centrum Serwisowe” i „Czyste Miasto”, które obsługują infrastrukturę miejską.

Redukcje są spodziewane również wśród personelu technicznego placówek socjalnych okręgu Czunskiego. Jak poinformował szef okręgu Mikołaj Chriczow, w każdej z tych placówek planuje się zwolnić po czterech strażników i czterech grzewców. Zaznaczył, że jest to krok wymuszony, ponieważ w przeciwnym razie władzom lokalnym może zabraknąć środków nawet na opłacenie energii elektrycznej dla tych obiektów.

Jednocześnie deficyt budżetu obwodu irkuckiego nadal rośnie. Zgodnie ze zaktualizowanym projektem budżetu na rok 2026, który w zeszłym tygodniu został przedłożony zgromadzeniu ustawodawczemu regionu, niedobór środków wzrósł do 38,7 mld rubli. Stanowi to 11,8% całkowitej kwoty wydatków budżetowych. Przed wprowadzeniem zmian prognozowany deficyt wynosił 8,3% części wydatkowej.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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