Gubernator Teksasu Greg Abbott zaproponował nowe ograniczenia dla centrów danych, w tym wymogi dotyczące technologii oszczędzających wodę oraz zniesienie ulg podatkowych. Jak informuje The Hill, dzieje się to w czasie dyskusji na temat budowy infrastruktury sztucznej inteligencji w społecznościach wiejskich w Teksasie i Ohio.

Sprzeciw w społecznościach wiejskich

Mieszkańcy obszarów wiejskich wyrażają obawy dotyczące możliwego obciążenia lokalnych sieci energetycznych przez centra danych, hałasu oraz lokalizacji obiektów w pobliżu domów i szkół. Według badania Pew Research Center opublikowanego w kwietniu, 67% planowanych projektów centrów danych ma zostać zlokalizowanych na terenach wiejskich.

W Ohio sprzeciw wobec takich projektów stał się istotnym tematem kampanii do Senatu. Były senator demokratyczny Sherrod Brown sprzeciwia się centrom danych w rywalizacji z urzędującym senatorem republikańskim Johnem Hustedem, który był krytykowany za wcześniejsze poparcie dla takich projektów. Wewnętrzna notatka Narodowego Republikańskiego Komitetu Senatorskiego, do której jako pierwszy dotarł Axios, określiła centra danych jako główne obciążenie dla kampanii Husteda.

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Sondaże w Ohio i Teksasie

Sondaż Bowling Green State University wykazał, że 75% respondentów w Ohio sprzeciwia się budowie centrów danych w swoich społecznościach, a 78% popiera moratorium na nowe obiekty do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań.

W Teksasie październikowy sondaż Uniwersytetu Teksasu i Texas Politics Project wykazał, że 66% respondentów z obszarów wiejskich nie popiera budowy centrów danych w swoich społecznościach, podczas gdy 17% opowiedziało się za. Komisarz ds. rolnictwa Teksasu Sid Miller powiedział NewsNation, że rozwój centrów danych może kosztować Republikanów głosy w wyborach.

Abbott wcześniej promował Teksas jako centrum rozwoju sztucznej inteligencji: w 2025 roku ogłosił nowe inwestycje Google w centra danych. Jego rywalka w wyborach gubernatorskich, demokratka Gina Hinojosa, również krytykuje politykę gubernatora dotyczącą infrastruktury AI.

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