Brytyjski podróżnik Karl Bushby wrócił do swojego rodzinnego miasta Hull w północno-wschodniej Anglii po 28-letniej podróży, podczas której pokonał około 50 tysięcy kilometrów przez cztery kontynenty. W poniedziałek 57-latka witało około 500 osób, informuje Deutsche Welle.

Bushby rozpoczął trasę w 1998 roku na najbardziej wysuniętym na południe krańcu Ameryki Południowej, w Chile. Podczas podróży przestrzegał dwóch zasad: nie używać do przemieszczania się transportu silnikowego i nie wracać do domu przed ukończeniem trasy. Niezbędne rzeczy przewoził głównie na ręcznym wózku.

Droga przez kontynenty

Były spadochroniarz wyruszył w podróż w wieku 29 lat po rozpadzie małżeństwa. W 2006 roku wraz z francuskim odkrywcą Dimitrim Kiefferem przeszedł przez zamarzniętą Cieśninę Beringa z Alaski do Rosji, omal nie ginąc podczas tej przeprawy.

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Na początku ubiegłego miesiąca, już wracając do Wielkiej Brytanii, Bushby przepłynął wpław kanał La Manche z północnej Francji do Dover w ciągu czterech dni. Początkowo planował ukończyć trasę w 12 lat, jednak podróż trwała znacznie dłużej z powodu wymuszonych przerw.

Opóźnienia i powrót do domu

Wśród przyczyn opóźnień była odmowa wydania mu przez Rosję wizy. Bushby spędził także pewien czas w więzieniu w Panamie za wjazd do kraju bez wizy. Pandemia COVID-19 również przerwała trasę, a podróżnik mieszkał wtedy przez pewien czas w bazie w Meksyku. Po każdej przerwie kontynuował drogę z tego samego miejsca, w którym się zatrzymał.

W Hull Bushby miał spotkać się z matką Angelą, 36-letnim synem Adamem i 12-letnią wnuczką, której wcześniej nie widział. Niemiecki reżyser Werner Herzog realizuje pełnometrażowy film dokumentalny o tej podróży zatytułowany Walk of Life.

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