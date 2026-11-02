Британский путешественник Карл Бушби вернулся в свой родной город Халл на северо-востоке Англии после 28-летнего путешествия, в ходе которого преодолел около 50 тысяч километров через четыре континента. В понедельник 57-летнего мужчину встречали примерно 500 человек, сообщает Deutsche Welle.

Бушби начал маршрут в 1998 году на самой южной оконечности Южной Америки, в Чили. Во время путешествия он придерживался двух правил: не использовать для продвижения моторизованный транспорт и не возвращаться домой до завершения маршрута. Необходимые вещи он преимущественно перевозил на ручной тележке.

Путь через континенты

Бывший десантник отправился в путешествие в 29 лет после распада брака. В 2006 году вместе с французским исследователем Димитри Киффером он пересек замерзший Берингов пролив с Аляски в Россию, едва не погибнув во время этого перехода.

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В начале прошлого месяца, уже возвращаясь в Великобританию, Бушби за четыре дня вплавь пересек Ла-Манш из северной Франции в Дувр. Изначально он планировал завершить маршрут за 12 лет, однако путешествие длилось значительно дольше из-за вынужденных перерывов.

Задержки и возвращение домой

Среди причин задержек был отказ России выдать ему визу. Бушби также провел некоторое время в тюрьме в Панаме из-за въезда в страну без визы. Пандемия COVID-19 тоже прервала маршрут, и тогда путешественник некоторое время жил на базе в Мексике. Каждый раз после паузы он продолжал путь с того же места, где остановился.

В Халле Бушби должен был встретиться с матерью Анджелой, 36-летним сыном Адамом и 12-летней внучкой, которую он раньше не видел. Немецкий режиссер Вернер Херцог снимает полнометражный документальный фильм об этом путешествии под названием Walk of Life.

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