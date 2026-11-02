英国旅行者卡尔·布什比在历经28年旅程后回到了位于英格兰东北部的家乡赫尔。他在旅途中穿越四大洲，行程约5万公里。周一，约500人迎接了这名57岁的男子，德国之声报道。

布什比于1998年从南美洲最南端的智利开始这一路线。在旅途中，他遵守两条原则：不使用机动交通工具前行，以及在完成路线前不回家。他主要用手推车运送必需物品。

穿越各大洲的道路

这名前伞兵在婚姻破裂后，于29岁时踏上旅程。2006年，他与法国探险家迪米特里·基弗一道，从阿拉斯加穿越冰封的白令海峡前往俄罗斯，并在这次穿越中险些丧命。

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上个月初，布什比在返回英国途中，用四天时间从法国北部游过英吉利海峡抵达多佛。他原本计划在12年内完成这条路线，但由于被迫中断，旅程持续了更长时间。

延误与回家

造成延误的原因之一是俄罗斯拒绝向他签发签证。布什比还因未持签证进入巴拿马而在当地监狱中度过一段时间。COVID-19疫情也中断了这条路线，当时这名旅行者曾在墨西哥的一个基地生活了一段时间。每次暂停后，他都会从停下的同一地点继续前行。

在赫尔，布什比原计划与母亲安吉拉、36岁的儿子亚当以及此前从未见过的12岁孙女见面。德国导演维尔纳·赫尔佐格正在拍摄一部关于这次旅程的长篇纪录片，片名为《生命之旅》。

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