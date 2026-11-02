Карл Бушбі повернувся до Британії після 28-річної подорожі — Deutsche Welle

Британський мандрівник Карл Бушбі повернувся до свого рідного міста Галл на північному сході Англії після 28-річної подорожі, під час якої подолав близько 50 тисяч кілометрів через чотири континенти. У понеділок 57-річного чоловіка зустрічали приблизно 500 людей, повідомляє Deutsche Welle.

Бушбі розпочав маршрут 1998 року на крайньому півдні Південної Америки, у Чилі. Під час мандрівки він дотримувався двох правил: не використовувати для просування моторизований транспорт і не повертатися додому до завершення маршруту. Необхідні речі він переважно перевозив на ручному візку.

Шлях через континенти

Колишній десантник вирушив у подорож у 29 років після розриву шлюбу. У 2006 році він разом із французьким дослідником Дімітрі Кіффером перетнув замерзлу Берингову протоку з Аляски до Росії, ледь не загинувши під час цього переходу.

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На початку минулого місяця, вже повертаючись до Британії, Бушбі за чотири дні переплив Ла-Манш із півночі Франції до Дувра. Спочатку він планував завершити маршрут за 12 років, однак подорож тривала значно довше через вимушені перерви.

Затримки та повернення додому

Серед причин затримок була відмова Росії видати йому візу. Бушбі також провів певний час у в'язниці в Панамі через в'їзд до країни без візи. Пандемія COVID-19 теж перервала маршрут, і тоді мандрівник певний час жив на базі в Мексиці. Щоразу після паузи він продовжував шлях із того самого місця, де зупинився.

У Галлі Бушбі мав зустрітися з матір'ю Анджелою, 36-річним сином Адамом і 12-річною онукою, яку він раніше не бачив. Німецький режисер Вернер Герцог знімає повнометражний документальний фільм про цю подорож під назвою Walk of Life.

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