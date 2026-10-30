得州州长格雷格·阿博特提议对数据中心实施新的限制措施，包括采用节水技术的要求以及取消税收优惠。正如《国会山报》报道所述，此举正值得州和俄亥俄州农村社区围绕建设人工智能基础设施展开讨论之际。

农村社区的反对

农村地区居民对数据中心可能给当地电网带来的负担、噪音，以及设施选址靠近住宅和学校表示担忧。根据皮尤研究中心4月发布的一项研究，67%的规划中数据中心项目拟建在农村地区。

在俄亥俄州，反对此类项目已成为参议院竞选中的一个突出议题。前民主党参议员谢罗德·布朗在与现任共和党参议员约翰·休斯特德的竞选中反对数据中心，后者因先前支持此类项目而受到批评。Axios最先获得的一份全国共和党参议员委员会内部备忘录称，数据中心是休斯特德竞选的主要负担。

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俄亥俄州和得州的民调

鲍灵格林州立大学的一项民调显示，俄亥俄州75%的受访者反对在其社区建设数据中心，78%支持在开展进一步研究前暂停建设新设施。

在得州，得州大学和得州政治项目10月进行的一项民调显示，66%的农村受访者不支持在其社区建设数据中心，而17%表示支持。得州农业专员西德·米勒对NewsNation表示，发展数据中心可能会让共和党人在选举中失去选票。

阿博特此前曾将得州宣传为人工智能发展的中心：2025年，他宣布谷歌对数据中心进行新的投资。他在州长选举中的对手、民主党人吉娜·伊诺霍萨也在批评州长有关人工智能基础设施的政策。

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