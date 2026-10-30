Губернатор Техаса Грег Эбботт предложил новые ограничения для дата-центров, в частности требования к водоэффективным технологиям и отмену налоговых льгот. Как сообщает The Hill, это происходит на фоне дискуссий о строительстве инфраструктуры для искусственного интеллекта в сельских сообществах Техаса и Огайо.

Сопротивление в сельских сообществах

Жители сельских районов выражают обеспокоенность возможной нагрузкой дата-центров на местные энергосети, шумом и размещением объектов рядом с жилыми домами и школами. Согласно исследованию Pew Research Center, опубликованному в апреле, 67% запланированных проектов дата-центров должны размещаться в сельской местности.

В Огайо сопротивление таким проектам стало заметной темой кампании в Сенат. Бывший сенатор-демократ Шеррод Браун выступает против дата-центров в борьбе с действующим сенатором-республиканцем Джоном Хастедом, которого критиковали за прежнюю поддержку таких проектов. Внутренняя записка Национального республиканского сенаторского комитета, которую первой получила Axios, назвала дата-центры главным бременем для кампании Хастеда.

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Опросы в Огайо и Техасе

Опрос Bowling Green State University показал, что 75% респондентов в Огайо выступают против строительства дата-центров в своих сообществах, а 78% поддерживают мораторий на новые объекты до проведения дополнительных исследований.

В Техасе октябрьский опрос Университета Техаса и Texas Politics Project показал, что 66% сельских респондентов не поддерживают строительство дата-центров в своих сообществах, тогда как 17% высказались за. Комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер заявил NewsNation, что развитие дата-центров может стоить республиканцам голосов на выборах.

Эбботт ранее продвигал Техас как центр развития искусственного интеллекта: в 2025 году он объявил о новых инвестициях Google в дата-центры. Его соперница на губернаторских выборах, демократка Джина Инохоса, также критикует политику губернатора в отношении инфраструктуры для ИИ.

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