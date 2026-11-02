Dwa raporty opublikowane z udziałem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz Międzynarodowej Inicjatywy Klimatycznej Kriosfery ostrzegły, że przekroczenie progu globalnego ocieplenia o 1,5°C może spowodować rozległe i w wielu przypadkach nieodwracalne szkody dla ziemskich systemów lodowych. Chodzi o lądolody, wieczną zmarzlinę, lodowce górskie, lód morski i oceany polarne, poinformowała Anadolu Agency.

Ryzyko dla lodowców i zasobów wodnych

W raporcie State of the Cryosphere 2026, sprawdzonym i popartym przez ponad 50 czołowych naukowców badających kriosferę, obecny poziom ocieplenia określono jako już niebezpieczny dla Arktyki, Antarktydy, lodowców górskich i oceanów polarnych.

Autorzy przytoczyli przykład Szwajcarii, która w ciągu ostatnich pięciu lat straciła 20% lodu lodowcowego. W raporcie wskazano, że przyspieszony wzrost poziomu morza zagraża setkom milionów ludzi na świecie, a zanikanie lodowców i narastający niedobór śniegu pogłębiają deficyt wody oraz zagrożenia w obszarach górskich.

Powrót do poziomu ocieplenia 1,5°C mógłby spowolnić utratę lodu. Jednocześnie autorzy uważają, że bezpieczniejszym celem temperaturowym dla systemów lodowych w ciągu kolejnych stuleci byłby poziom około 1°C lub niższy.

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Redukcja emisji

Inny raport — Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown — opiera się na pracy ponad 80 naukowców zajmujących się regionami polarnymi i górami. Jego autorzy wezwali do ograniczenia przekroczenia progu temperatury do minimum dzięki głębokim redukcjom emisji, a następnie wielkoskalowemu usuwaniu węgla z atmosfery.

Dokument wzywa do natychmiastowego ograniczania globalnych emisji o co najmniej 5% rocznie oraz osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto gazów cieplarnianych do połowy stulecia. Autorzy podkreślili również, że nie można zwlekać z odejściem od paliw kopalnych.

Według oceny raportu ograniczenie ocieplenia mogłoby spowolnić wzrost poziomu morza do tempa, do którego społeczności nadbrzeżne są w stanie się przystosować, a także potencjalnie zatrzymać i częściowo odwrócić straty lodowców, pokrywy śnieżnej i lodu morskiego. Rozmarzanie wiecznej zmarzliny może uwalniać dodatkowy węgiel do atmosfery i nasilać globalne ocieplenie.

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