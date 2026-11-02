Два звіти за підтримки ООН попередили про шкоду льодовим системам — Anadolu Agency

Два звіти, оприлюднені за участі Програми ООН з навколишнього середовища та Міжнародної кліматичної ініціативи кріосфери, попередили: перевищення порогу глобального потепління на 1,5°C може спричинити масштабну й у багатьох випадках незворотну шкоду льодовим системам Землі. Йдеться про льодовикові щити, вічну мерзлоту, гірські льодовики, морський лід і полярні океани, повідомляє Anadolu Agency.

Ризики для льодовиків і водних ресурсів

У звіті State of the Cryosphere 2026, який перевірили та підтримали понад 50 провідних науковців із вивчення кріосфери, нинішній рівень потепління назвали вже небезпечним для Арктики, Антарктики, гірських льодовиків і полярних океанів.

Автори навели приклад Швейцарії, яка за останні п’ять років втратила 20% льодовикового льоду. У звіті зазначили, що прискорене підвищення рівня моря загрожує сотням мільйонів людей у світі, а зникнення льодовиків і поширення нестачі снігу посилюють дефіцит води та небезпеки в гірських районах.

Повернення до рівня потепління 1,5°C могло б уповільнити втрату льоду. Водночас безпечнішою температурною ціллю для льодових систем упродовж наступних століть автори вважають рівень близько 1°C або нижче.

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Скорочення викидів

Інший звіт — Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown — спирається на роботу понад 80 полярних і гірських науковців. Його автори закликали звести перевищення температурного порогу до мінімуму завдяки глибокому скороченню викидів, а згодом — масштабному вилученню вуглецю з атмосфери.

Документ закликає негайно скорочувати глобальні викиди щонайменше на 5% щороку та досягти нульового рівня чистих викидів парникових газів до середини століття. Автори також наголосили, що не можна зволікати з відмовою від викопного палива.

Обмеження потепління, за оцінкою звіту, могло б уповільнити зростання рівня моря до темпів, до яких здатні адаптуватися прибережні громади, а також потенційно зупинити й частково відновити втрати льодовиків, снігового покриву та морського льоду. Відтавання вічної мерзлоти може вивільняти додатковий вуглець в атмосферу та посилювати глобальне потепління.

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