Два доклада, опубликованные при участии Программы ООН по окружающей среде и Международной климатической инициативы по криосфере, предупредили: превышение порога глобального потепления в 1,5°C может привести к масштабному и во многих случаях необратимому ущербу ледовым системам Земли. Речь идет о ледниковых щитах, вечной мерзлоте, горных ледниках, морском льде и полярных океанах, сообщает Anadolu Agency.

Риски для ледников и водных ресурсов

В докладе State of the Cryosphere 2026, который проверили и поддержали более 50 ведущих ученых, изучающих криосферу, нынешний уровень потепления назвали уже опасным для Арктики, Антарктики, горных ледников и полярных океанов.

Авторы привели пример Швейцарии, которая за последние пять лет потеряла 20% ледникового льда. В докладе отмечается, что ускоряющееся повышение уровня моря угрожает сотням миллионов людей во всем мире, а исчезновение ледников и растущий дефицит снега усугубляют нехватку воды и опасности в горных районах.

Возврат к уровню потепления в 1,5°C мог бы замедлить потерю льда. В то же время авторы считают более безопасной температурной целью для ледовых систем в течение следующих столетий уровень около 1°C или ниже.

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Сокращение выбросов

Другой доклад — Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown — опирается на работу более 80 полярных и горных ученых. Его авторы призвали свести превышение температурного порога к минимуму благодаря глубокому сокращению выбросов, а затем масштабному удалению углерода из атмосферы.

Документ призывает немедленно сокращать глобальные выбросы как минимум на 5% ежегодно и достичь нулевого уровня чистых выбросов парниковых газов к середине века. Авторы также подчеркнули, что нельзя откладывать отказ от ископаемого топлива.

По оценке доклада, ограничение потепления могло бы замедлить повышение уровня моря до темпов, к которым способны адаптироваться прибрежные сообщества, а также потенциально остановить и частично обратить вспять потери ледников, снежного покрова и морского льда. Оттаивание вечной мерзлоты может высвобождать дополнительный углерод в атмосферу и усиливать глобальное потепление.

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