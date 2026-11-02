联合国环境规划署和国际冰冻圈气候倡议参与发布的两份报告警告称，全球变暖超过1.5°C的阈值，可能对地球冰冻系统造成大范围且在许多情况下不可逆转的损害。这包括冰盖、永久冻土、山地冰川、海冰和极地海洋，阿纳多卢通讯社报道。

冰川和水资源面临的风险

《State of the Cryosphere 2026》报告经50多名顶尖冰冻圈科学家审阅和支持，称当前的变暖水平对北极、南极、山地冰川和极地海洋已构成危险。

作者以瑞士为例称，该国在过去五年中失去了20%的冰川冰。报告指出，加速的海平面上升威胁着全球数亿人，而冰川消失和积雪短缺的加剧，正在加重山区的缺水和风险。

回到1.5°C的变暖水平可能会减缓冰层流失。与此同时，作者认为，在未来数个世纪内，将温度控制在约1°C或更低，对冰冻系统而言是更安全的目标。

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减少排放

另一份报告《Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown》基于80多名极地和山地科学家的工作。其作者呼吁通过大幅减排，将温度阈值超调降至最低，随后大规模从大气中移除碳。

该文件呼吁立即将全球排放量每年至少削减5%，并在本世纪中叶前实现温室气体净零排放。作者还强调，不能拖延淘汰化石燃料。

报告评估认为，限制变暖可以将海平面上升放缓至沿海社区能够适应的速度，并可能阻止和部分逆转冰川、积雪覆盖和海冰的损失。永久冻土融化可能向大气释放额外的碳，并加剧全球变暖。

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