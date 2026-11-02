W Polsce 3 listopada maksymalna cena litra benzyny A-95 wyniesie 6,45 zł, benzyny A-98 — 7,31 zł, a oleju napędowego — 8,14 zł. Nowe limity ustalił minister energii, informuje RMF24.

Maksymalne ceny spadły o kilka groszy

W porównaniu z maksymalnymi cenami obowiązującymi w weekend i w poniedziałek maksymalną cenę benzyny A-95 obniżono o 3 grosze na litr. Maksymalna cena benzyny A-98 i oleju napędowego zmniejszyła się o 1 grosz.

W poniedziałek litr benzyny A-95 kosztował nie więcej niż 6,48 zł, A-98 — 7,32 zł, a oleju napędowego — 8,15 zł. Kolejny komunikat ministra dotyczący maksymalnych cen ma zostać opublikowany 3 listopada; określi on limity na środę.

Pakiet paliwowy CPN

Ogłoszenie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN, który ma powstrzymywać wzrost cen na stacjach paliw i zmniejszać koszty tankowania dla kierowców. Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

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Prezydent Polski podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczej kontroli konstytucyjnej. Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen może grozić kara do 1 mln zł.

Ustawa umożliwiła również czasowe obniżanie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie takich działań przewidziano z nowej opłaty nakładanej na koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajne zyski. Według planów rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw płynnych. Będzie on dotyczył nadzwyczajnych zysków uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz podmioty posiadające licencję na handel paliwem z zagranicy.

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