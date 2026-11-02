В Польше 3 ноября максимальная цена литра бензина А-95 составит 6,45 злотого, бензина А-98 — 7,31 злотого, а дизельного топлива — 8,14 злотого. Новые лимиты установил министр энергетики, сообщает RMF24.

Предельные цены снизились на несколько грошей

По сравнению с предельными ценами, действовавшими в выходные и в понедельник, предельную цену бензина А-95 снизили на 3 гроша за литр. Максимальная цена бензина А-98 и дизельного топлива уменьшилась на 1 грош.

В понедельник литр бензина А-95 стоил не более 6,48 злотого, А-98 — 7,32 злотого, а дизельного топлива — 8,15 злотого. Следующее сообщение министра о предельных ценах должны опубликовать 3 ноября — оно определит лимиты на среду.

Топливный пакет CPN

Объявление предельных цен является частью третьего этапа пакета Ceny Paliwa Niżej, или CPN, который должен сдерживать рост цен на автозаправочных станциях и сокращать расходы водителей на заправку. Механизм запустили после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных предприятий.

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Президент Польши подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего конституционного контроля. За несоблюдение установленных предельных цен может грозить штраф до 1 млн злотых.

Закон также позволил временно снижать акциз и НДС на жидкое топливо. Финансирование таких мер предусмотрено за счет нового сбора с топливных концернов, получающих сверхприбыли. Согласно планам правительства, весь пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может составить около 5 млрд злотых.

Новые правила предусматривают 60-процентный налог на избыточную прибыль от продажи жидкого топлива. Он будет касаться сверхприбылей, полученных с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года производителями топлива и субъектами, имеющими лицензию на торговлю топливом из-за рубежа.

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