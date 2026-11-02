波兰下调汽油和柴油最高限价——RMF24

据报道，波兰11月3日每升A-95汽油的最高价格将为6.45兹罗提，A-98汽油为7.31兹罗提，柴油为8.14兹罗提。能源部长设定了新的限价，RMF24报道。

最高限价下调数格罗申

与周末和周一实施的最高限价相比，A-95汽油的最高价格每升下调了3格罗申。A-98汽油和柴油的最高价格下调了1格罗申。

周一，A-95汽油每升价格不超过6.48兹罗提，A-98为7.32兹罗提，柴油为8.15兹罗提。部长关于最高限价的下一份公告预计将于11月3日发布；该公告将确定周三的限价。

CPN燃油方案

公布最高限价是Ceny Paliwa Niżej方案，即CPN方案第三阶段的一部分，该方案旨在遏制加油站价格上涨并降低驾驶员的加油成本。在关于燃油企业超额利润税的法律部分条款生效后，这一机制随即启动。

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波兰总统签署了该法律，同时将其提交宪法法庭进行事后合宪性审查。不遵守既定最高限价可能面临最高100万兹罗提的罚款。

该法律还允许暂时下调液体燃料的消费税和增值税。此类措施的资金来源为向获得超额利润的燃油集团征收的一项新费用。根据政府计划，整个燃油价格支持方案将持续至2026年底，其成本可能约为50亿兹罗提。

新规定对销售液体燃料的超额利润征收60%的税。该税将适用于燃油生产商以及持有从国外进行燃油贸易许可的实体在2026年3月1日至2027年3月31日期间获得的超额利润。

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