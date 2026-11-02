У Польщі знизили граничні ціни на бензин і дизель — RMF24

У Польщі 3 листопада максимальна ціна літра бензину А-95 становитиме 6,45 злотого, бензину А-98 — 7,31 злотого, а дизельного пального — 8,14 злотого. Нові ліміти встановив міністр енергетики, повідомляє RMF24.

Граничні ціни знизилися на кілька грошів

Порівняно з граничними цінами, що діяли у вихідні та в понеділок, граничну ціну бензину А-95 знижено на 3 гроші за літр. Максимальна ціна бензину А-98 і дизельного пального зменшилася на 1 гріш.

У понеділок літр бензину А-95 коштував не більш як 6,48 злотого, А-98 — 7,32 злотого, а дизельного пального — 8,15 злотого. Наступне повідомлення міністра щодо граничних цін мають оприлюднити 3 листопада — воно визначатиме ліміти на середу.

Паливний пакет CPN

Оголошення граничних цін є частиною третього етапу пакета Ceny Paliwa Niżej, або CPN, який має стримувати зростання цін на автозаправних станціях і зменшувати витрати водіїв на заправку. Механізм запустили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних підприємств.

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Президент Польщі підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного конституційного контролю. За недотримання встановлених граничних цін може загрожувати штраф до 1 млн злотих.

Закон також дозволив тимчасово знижувати акциз і ПДВ на рідке паливо. Фінансування таких заходів передбачене коштом нового збору з паливних концернів, які отримують надприбутки. За урядовими планами, весь пакет підтримки цін на паливо діятиме до кінця 2026 року, а його вартість може становити близько 5 млрд злотих.

Нові правила передбачають 60-відсотковий податок на надлишкові прибутки від продажу рідкого палива. Він стосуватиметься надприбутків, отриманих з 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року виробниками пального та суб’єктами з ліцензією на торгівлю паливом з-за кордону.

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