Pociąg pasażerski państwowego operatora Renfe zderzył się z zatrzymanym pociągiem spółki Iryo w pobliżu miasta Urda w środkowej Hiszpanii, poruszając się z prędkością od 160 do 200 km/h. W środowym wypadku zginęło co najmniej 69 osób, donosi The Independent.

Dane ze wstępnego śledztwa

Niezależny organ techniczny badający wypadki i incydenty AITAT w swoim wstępnym raporcie oszacował prędkość pociągu Renfe w chwili zderzenia na od 160 do 200 km/h. Dokładną wartość będzie można ustalić po uzyskaniu danych z rejestratora pokładowego.

Gwardia Cywilna otrzymała 64 zgłoszenia zaginięcia. Nie wiadomo, ilu z tych ludzi może znajdować się wśród ciał, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Rzeczniczka rządu regionu Kastylia-La Mancha Esther Padilla poinformowała, że przeprowadzono 49 sekcji zwłok. Zidentyfikowano pięć ofiar — trzy kobiety i dwóch mężczyzn.

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Awaria sygnalizacji i działania dyspozytora

Do zderzenia doszło po awarii automatycznego systemu sygnalizacji, która spowodowała automatyczne zatrzymanie kilku pociągów. Następnie kontrolę przejęło centralne centrum dyspozytorskie w Madrycie.

Według ministra transportu Óscara Puente pociągowi Renfe zezwolono na dalszą jazdę, choć przed nim stał pociąg Iryo. Nagranie audio rozmów dyspozytora z maszynistami, do którego dotarł El País, wskazuje, że Renfe otrzymał zgodę na jazdę ze zwykłą prędkością. Minister oświadczył, że w takich okolicznościach protokół przewidywał ograniczenie prędkości do 40 km/h, a jako pierwszy powinien ruszyć pociąg Iryo.

W pociągu Renfe znajdowało się 379 pasażerów i siedmiu członków załogi, a w pociągu Iryo — 147 pasażerów i pięciu członków załogi. We wstępnym raporcie AITAT wskazano, że sekwencja usterek, poleceń i działań doprowadziła do zderzenia przy braku niezbędnych barier bezpieczeństwa.

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