西班牙国营运营商Renfe的一列客运列车在西班牙中部乌尔达镇附近，以160至200公里/小时的速度撞上了Iryo公司一列停驶的列车。《独立报》报道，这起周三发生的事故已造成至少69人死亡。

初步调查数据

独立事故和事件技术调查机构AITAT在初步报告中估计，Renfe列车在碰撞瞬间的速度介于160至200公里/小时之间。在获取车载记录仪数据后，才能确定确切数值。

国民警卫队收到了64份失踪人员报案。目前尚不清楚这些人中有多少可能在尚未确认身份的遗体之中。卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区政府发言人埃斯特尔·帕迪利亚表示，已进行了49次尸检。已有5名死者身份得到确认——3名女性和2名男性。

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信号系统故障与调度员的行动

自动信号系统发生故障后，多列列车自动停车，随后发生了碰撞。之后，马德里的中央调度中心接管了控制。

交通部长奥斯卡·普恩特表示，尽管前方停有一列Iryo列车，Renfe列车仍获准继续行驶。El País获得的一段调度员与列车司机之间的通话录音显示，Renfe获准以正常速度行驶。部长表示，在这种情况下，规程要求将速度限制在40公里/小时，且应由Iryo列车先行。

Renfe列车上有379名乘客和7名乘务人员，Iryo列车上有147名乘客和5名乘务人员。AITAT的初步报告指出，故障、指令和行动的连锁过程，在缺乏必要安全屏障的情况下导致了碰撞。

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