Пассажирский поезд государственного оператора Renfe столкнулся с остановившимся поездом компании Iryo возле города Урда в центральной Испании, двигаясь со скоростью от 160 до 200 км/ч. В результате аварии в среду погибли не менее 69 человек, сообщает The Independent.

Данные предварительного расследования

Независимый технический орган по расследованию аварий и инцидентов AITAT в предварительном отчете оценил скорость поезда Renfe в момент столкновения в пределах от 160 до 200 км/ч. Точный показатель смогут установить после получения данных бортового регистратора.

Гражданская гвардия получила 64 заявления о пропавших без вести. Неизвестно, сколько из этих людей могут быть среди тел, которые еще не идентифицировали. Представительница правительства региона Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья сообщила, что проведено 49 вскрытий. Идентифицированы пятеро погибших — три женщины и двое мужчин.

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Сбой сигнализации и действия диспетчера

Столкновение произошло после сбоя автоматической системы сигнализации, из-за которого несколько поездов автоматически остановились. После этого управление принял центральный диспетчерский пункт в Мадриде.

По словам министра транспорта Оскара Пуэнте, поезду Renfe разрешили продолжить движение, хотя впереди стоял поезд Iryo. Аудиозапись переговоров диспетчера с машинистами, которую получило издание El País, свидетельствует, что Renfe дали разрешение двигаться с обычной скоростью. Министр заявил, что в таких обстоятельствах протокол предусматривал ограничение скорости до 40 км/ч, а первым должен был отправиться поезд Iryo.

В поезде Renfe находились 379 пассажиров и семеро членов экипажа, в поезде Iryo — 147 пассажиров и пятеро членов экипажа. В предварительном отчете AITAT отмечено, что последовательность неисправностей, указаний и действий привела к столкновению при отсутствии необходимых барьеров безопасности.

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