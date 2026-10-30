W Polsce Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała 91 barów mlecznych i stwierdziła naruszenia wymogów dotyczących informowania klientów w 74,7% placówek. O wynikach kontroli informuje RMF24.

Naruszenia w oznakowaniu dań

Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania dań. Naruszenia dotyczące składu i nazwy sprzedawanych dań stwierdzono w 72% skontrolowanych partii.

Do powszechnych uchybień należały brak wykazu składników lub informacji o alergenach, a także podawanie składu wyłącznie na prośbę klienta. Inspektorzy odnotowali również niepełne wykazy składników, dane niezgodne z rzeczywistym składem dań, nieprawidłowe wyróżnianie alergenów oraz zbyt ogólne nazwy dań.

Wyniki badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wykazały naruszenia w 9,3% skontrolowanych partii. Dotyczyły one obecności niezadeklarowanego surowca mięsnego oraz niezgodności gatunku ryby z deklarowanym w menu.

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W szczególności w daniu oferowanym jako rumpsteak wołowy wykryto wieprzowinę. W daniu o nazwie „dorsz atlantycki” badania wykazały czarniaka.

Jakie informacje muszą podawać lokale

Klienci powinni mieć możliwość samodzielnego zapoznania się z nazwą dania oraz pełnym wykazem jego składników. Informacje te muszą być łatwo dostępne, na przykład w menu, na tabliczce lub w ogólnodostępnym katalogu, bez konieczności zwracania się do personelu.

Wykaz powinien obejmować wszystkie produkty użyte do przygotowania dania, w tym składniki panierki lub nadzienia. Informacje o alergenach należy odpowiednio wyróżnić w wykazie składników.

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