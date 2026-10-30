波兰74.7%的牛奶吧违反菜品标识规定——RMF24

在波兰，商业农产品和食品质量检验局检查了91家牛奶吧，并在74.7%的场所发现了违反客户告知要求的情况。RMF24报道了检查结果。

菜品标识违规

最多的问题涉及菜品标识。在72%的受检批次中发现了与所售菜品成分和名称有关的违规行为。

常见缺陷包括没有配料清单或过敏原信息，以及仅在顾客提出要求时才提供成分信息。检查人员还记录到配料清单不完整、信息与菜品实际成分不符、过敏原标注不正确以及菜品名称过于笼统等问题。

实验室检测结果

实验室检测在9.3%的受检批次中发现违规情况。这些问题涉及存在未申报的肉类原料，以及鱼类品种与菜单所标示的不符。

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特别是，在一道标为牛肉罗姆斯特克牛排的菜品中发现了猪肉。在一道名为“北大西洋鳕鱼”的菜品中，检测发现了狭鳕。

场所必须提供哪些信息

顾客应能够自行查看菜品名称及其完整的配料清单。这些信息必须易于获取，例如在菜单、告示牌或公开目录中提供，无需向工作人员询问。

清单应涵盖制作菜品所使用的全部产品，包括裹粉或馅料的成分。过敏原信息必须在配料清单中得到适当突出标示。

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