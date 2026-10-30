В Польше Инспекция качества торговых сельскохозяйственных и продовольственных товаров проверила 91 молочный бар и выявила нарушения требований к информированию клиентов в 74,7% заведений. О результатах проверки сообщает RMF24.

Нарушения в маркировке блюд

Больше всего замечаний касалось маркировки блюд. Нарушения, касающиеся состава и названия продаваемых блюд, были выявлены в 72% проверенных партий.

Среди распространенных недостатков были отсутствие перечня ингредиентов или информации об аллергенах, а также предоставление сведений о составе только по запросу клиента. Инспекторы также фиксировали неполные перечни ингредиентов, данные, не соответствующие фактическому составу блюд, некорректное выделение аллергенов и слишком общие названия блюд.

Результаты лабораторных исследований

Лабораторные исследования выявили нарушения в 9,3% проверенных партий. Они касались наличия незадекларированного мясного сырья и несоответствия вида рыбы заявленному в меню.

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В частности, в блюде, которое предлагалось как говяжий ромштекс, обнаружили свинину. В блюде под названием «атлантическая треска» исследования выявили сайду.

Какую информацию должны предоставлять заведения

Клиенты должны иметь возможность самостоятельно ознакомиться с названием блюда и полным перечнем его ингредиентов. Эти сведения должны быть легкодоступными, например в меню, на табличке или в общедоступном каталоге, без необходимости обращаться к персоналу.

Перечень должен охватывать все продукты, использованные для приготовления блюда, в том числе компоненты панировки или начинки. Информацию об аллергенах необходимо надлежащим образом выделять в списке ингредиентов.

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