В Иркутской области России начали сокращать работников бюджетной сферы из-за значительного дефицита регионального бюджета. Увольнения уже начались в администрации Нижнеилимского муниципального округа. По словам его руководителя Павла Березовского, до конца года там планируют сократить 37% персонала.

Чиновник пояснил, что из-за серьезных проблем с бюджетом местные власти вынуждены сокращать расходы. По его словам, при планировании бюджета на следующий год стало ясно, что придется сокращать сотрудников администрации и бюджетных учреждений. Березовский подчеркнул, что такая ситуация сложилась не только в его округе, но и в Иркутской области, а также в других регионах России.

В первую очередь увольнения коснутся ночных сторожей в школах, детских садах и домах культуры. Также планируется сократить сотрудников коммунальных предприятий «Сервисный центр» и «Чистый город», обслуживающих городскую инфраструктуру.

Сокращения ожидаются и среди технического персонала социальных учреждений Чунского округа. Как сообщил глава округа Николай Хричев, в каждом таком учреждении планируется уволить по четыре сторожа и четыре отопителя. Он отметил, что это вынужденная мера, поскольку в противном случае местным властям может не хватить средств даже на оплату электроэнергии для этих объектов.

В то же время дефицит бюджета Иркутской области продолжает расти. Согласно обновленному проекту бюджета на 2026 год, который на прошлой неделе был внесен в законодательное собрание региона, нехватка средств увеличилась до 38,7 млрд рублей. Это составляет 11,8% от общего объема расходов бюджета. До внесения изменений прогнозируемый дефицит равнялся 8,3% расходной части.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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