波兰华沙地区法院已安排于2027年1月18日听取总统卡罗尔·纳夫罗茨基在针对Onet门户网站所有者Ringier Axel Springer Polska公司的个人非财产权保护民事案件中的陈述。正如Interia报道，庭审将以混合形式举行。

法官亚历山德拉·奥热霍夫斯卡要求纳夫罗茨基亲自参加庭审——可在法庭内或远程参加。若无正当理由缺席，法院可能不考虑其证词这一证据。

因Onet报道引发的诉讼

该案因Onet于2025年5月26日在总统选举前竞选期间发布的文章《卡罗尔·纳夫罗茨基与Grand Hotel的秘密》而被审理。Onet的报道涉及纳夫罗茨基被指涉嫌在索波特Grand Hotel从事性服务中介活动；约20年前，他曾在该酒店担任保安。

报道发布后，时任总统候选人的纳夫罗茨基表示，打算对该材料的作者提起民事诉讼和私人刑事指控。Ringier Axel Springer Polska法律部门负责人雅库布·库德瓦曾表示，该诉讼尤其涉及侵犯纳夫罗茨基的名誉和尊严，而总统要求该公司公开道歉。

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前员工的证词

在最近一次庭审中，纳夫罗茨基曾在酒店安保部门的前同事作证，她是Onet报道作者的消息来源之一。据她所述，她看到纳夫罗茨基与一名男子和一名女子一同进入酒店，之后他据称告诉她，陪同女性前往客人处可以赚钱。

该证人指出，她认为该女子可能是性工作者，是基于与纳夫罗茨基的谈话，而非该女子的外貌。这是她在法庭上的证词，而非经法院认定的事实。

法院还要求Onet总编辑巴尔托什·文格拉尔奇克以及文章作者向案卷提交可能存在的与两名消息来源——前酒店保安——谈话的录音。纳夫罗茨基的代表博古斯瓦夫·科斯穆斯表示，这些录音可能对评估记者如何核实所获信息具有重要意义。

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