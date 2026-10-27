Окружной суд в Варшаве, Польша, назначил на 18 января 2027 года заслушивание президента Кароля Навроцкого по гражданскому делу о защите личных неимущественных прав против компании Ringier Axel Springer Polska, владельца портала Onet. Как сообщает Interia, заседание должно пройти в гибридном формате.

Судья Александра Ожеховская обязала Навроцкого лично участвовать в заседании — в зале суда или дистанционно. В случае неявки без уважительной причины суд может не учитывать доказательство в виде его показаний.

Иск из-за публикации Onet

Дело рассматривается из-за статьи «Кароль Навроцкий и тайны Grand Hotel», которую Onet опубликовал 26 мая 2025 года, во время кампании перед президентскими выборами. В материале Onet говорилось о предполагаемой причастности Навроцкого к посредничеству в оказании сексуальных услуг в Grand Hotel в Сопоте, где он около 20 лет назад работал охранником.

После публикации Навроцкий, который тогда был кандидатом в президенты, заявил о намерении подать гражданский иск и частное уголовное обвинение в отношении авторов материала. Руководитель юридического отдела Ringier Axel Springer Polska Якуб Кудла сообщал, что иск, в частности, касается нарушения чести и достоинства Навроцкого, а президент требует от компании опубликовать извинения.

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Показания бывшей сотрудницы

Во время очередного заседания показания дала бывшая коллега Навроцкого по охране отеля, которая была одной из информаторок авторов публикации Onet. По ее словам, она видела, как Навроцкий вошел в отель вместе с мужчиной и женщиной, а позже якобы сказал ей, что на сопровождении женщин к гостям можно зарабатывать.

Свидетельница отметила, что вывод о том, что женщина могла быть секс-работницей, она сделала на основании разговора с Навроцким, а не ее внешности. Это ее показания в суде, а не установленный судом факт.

Также суд обязал главного редактора Onet Бартоша Венглярчика и авторов статьи передать в материалы дела возможные записи разговоров с двумя информаторами — бывшими охранниками отеля. Представитель Навроцкого Богуслав Космус заявил, что такие записи могут быть важны для оценки того, как журналисты проверяли полученную информацию.

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