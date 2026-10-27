Оппозиция опережает блок Нетаньяху на выборах в Израиле

В Израиле оппозиционные партии опережают лагерь премьер-министра Биньямина Нетаньяху по предварительным данным экзит-полов. В то же время его партия «Ликуд» может получить наибольшее количество мест среди отдельных политических сил. Однако ни один из двух основных лагерей пока не набирает большинства, необходимого для формирования правительства.

После завершения голосования в Израиле обнародовали первые прогнозы относительно распределения мест в Кнессете — парламенте страны. По данным телеканала Channel 12, оппозиционный лагерь может получить 52 мандата, а партии, поддерживающие Нетаньяху, — 50. Телеканал Channel 13 отводит оппозиции 53 места, тогда как блоку действующего премьера прогнозирует те же 50. Таким образом, оба экзит-пола показывают преимущество противников Нетаньяху, но его пока недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

В то же время результаты отдельных партий отличаются от общего распределения между двумя лагерями. По прогнозам обоих телеканалов, крупнейшей отдельной политической силой может стать «Ликуд» — партия Нетаньяху. Channel 12 прогнозирует ей 24 места в парламенте, а Channel 13 — 25. Центристская партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом, возглавляющим оппозиционный лагерь, может получить 22 или 23 мандата соответственно.

Почему результатов пока недостаточно для победы

Кнессет состоит из 120 депутатов. Чтобы иметь парламентское большинство и сформировать правительство, политическому лагерю нужно не менее 61 места. По предварительным оценкам, ни сторонники Нетаньяху, ни его оппоненты не преодолевают этот порог. Поэтому даже если итоговые результаты подтвердят преимущество оппозиции, ей всё равно придётся договариваться с другими партиями.

Важную роль могут сыграть небольшие политические силы, которые получат места в парламенте. Именно их поддержка может определить, кто сможет собрать необходимое количество голосов для создания коалиции. В то же время экзит-полы — это лишь предварительные оценки, а не официальные результаты выборов. Они основаны на опросах избирателей после голосования, поэтому окончательное распределение мест может отличаться. Как сообщает Reuters, подсчёт голосов и переговоры между партиями могут длиться несколько дней или даже недель.

Лидеры оппозиции заявили о поражении Нетаньяху

Представители оппозиции уже назвали предварительные результаты свидетельством потери поддержки действующим премьером. Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот заявил, что результаты голосования свидетельствуют об отсутствии доверия к Нетаньяху и его правительству. Одной из ключевых тем выборов стала ответственность властей за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года и последующие события.

Еще резче высказался лидер оппозиции Яир Лапид. Он заявил, что лагерь Нетаньяху потерпел серьезное поражение. В свою очередь, лидер леволиберальной партии «Демократы» Яир Голан сказал, что избиратели Израиля «уволили правительство Нетаньяху». Эти заявления отражают оценки оппозиционных политиков, однако сами по себе не определяют результат выборов. Для окончательных выводов нужно дождаться подсчёта голосов и официального распределения мандатов.

Кто сформирует следующее правительство Израиля

После установления результатов президент Израиля Исаак Герцог проведет консультации с представителями политических партий. Затем он поручит формирование правительства кандидату, который, по его мнению, имеет наибольшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

На формирование правительства кандидату может быть предоставлено до 42 дней. Если ему не удастся договориться с другими партиями, попытку может получить другой политик. Если сформировать правительство так и не удастся, страна может столкнуться с необходимостью проведения новых выборов. До тех пор действующее правительство может продолжать исполнять свои обязанности в переходном режиме.

Таким образом, предварительные данные указывают на преимущество оппозиционного лагеря, но не дают однозначного ответа, кто возглавит следующее правительство. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от официальных результатов и от того, смогут ли политические силы договориться о коалиции. Об этом сообщают Reuters и DW.

В Израиле во вторник, 27 октября, избиратели массово пришли на участки во время первых национальных выборов после нападения 7 октября 2023 года. Явка стала рекордной, сообщает The Hindu.

На избирательных участках в Израиле 27 октября во время выборов в 26-й Кнессет образовались длинные очереди. В частности, о длительном ожидании сообщали в небольших населенных пунктах вблизи границы с сектором Газа. Человек, обозначенный инициалом A., рассказал, что покинул избирательный участок после 45 минут ожидания и решил вернуться вечером.

В Израиле Ассоциация гражданских прав (ACRI) заявила о возможных препятствиях для голосования на участках в арабских общинах во время выборов 27 октября. Организация обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии, судье Ноаму Сольбергу, с призывом срочно направить инспекторов на избирательные участки.

В Израиле связанная с протестным движением «Сеть поддержки задержанных» распространила обращение к гражданам, прилетающим из-за границы для участия в выборах. Им посоветовали сохранить номера специальной экстренной горячей линии, распечатать их и положить в паспорт на случай, если полиция изъмет телефоны.

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