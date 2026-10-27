Опозиція випереджає блок Нетаньягу на виборах в Ізраїлі

В Ізраїлі опозиційні партії випереджають табір прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу за попередніми даними екзитполів. Водночас його партія «Лікуд» може отримати найбільше місць серед окремих політичних сил. Однак жоден із двох основних таборів поки не набирає більшості, необхідної для формування уряду.

Після завершення голосування в Ізраїлі оприлюднили перші прогнози щодо розподілу місць у Кнесеті — парламенті країни. За даними телеканалу Channel 12, опозиційний табір може отримати 52 мандати, а партії, які підтримують Нетаньягу, — 50. Телеканал Channel 13 дає опозиції 53 місця, тоді як блоку чинного прем’єра прогнозує ті самі 50. Отже, обидва екзитполи показують перевагу противників Нетаньягу, але її поки недостатньо для самостійного формування уряду.

Водночас результати окремих партій відрізняються від загального розкладу між двома таборами. За прогнозами обох телеканалів, найбільшою окремою політичною силою може стати «Лікуд» — партія Нетаньягу. Channel 12 прогнозує їй 24 місця в парламенті, а Channel 13 — 25. Центристська партія «Яшар» на чолі з Гаді Айзенкотом, який очолює опозиційний табір, може отримати 22 або 23 мандати відповідно.

Чому результатів поки недостатньо для перемоги

Кнесет складається зі 120 депутатів. Щоб мати парламентську більшість і сформувати уряд, політичному табору потрібно щонайменше 61 місце. За попередніми оцінками, ні прихильники Нетаньягу, ні його опоненти не долають цей поріг. Тому навіть якщо підсумкові результати підтвердять перевагу опозиції, їй усе одно доведеться домовлятися з іншими партіями.

Важливу роль можуть відіграти невеликі політичні сили, які отримають місця в парламенті. Саме їхня підтримка може визначити, хто зможе зібрати необхідну кількість голосів для створення коаліції. Водночас екзитполи — це лише попередні оцінки, а не офіційні результати виборів. Вони ґрунтуються на опитуваннях виборців після голосування, тому остаточний розподіл місць може відрізнятися. Як повідомляє Reuters, підрахунок голосів і переговори між партіями можуть тривати кілька днів або навіть тижнів.

Опозиційні лідери заявили про поразку Нетаньягу

Представники опозиції вже назвали попередні результати свідченням втрати підтримки чинним прем’єром. Лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот заявив, що результати голосування свідчать про відсутність довіри до Нетаньягу та його уряду. Однією з ключових тем виборів стала відповідальність влади за напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року та подальші події.

Ще різкіше висловився лідер опозиції Яїр Лапід. Він заявив, що табір Нетаньягу зазнав серйозної поразки. Своєю чергою, очільник ліволіберальної партії «Демократи» Яїр Голан сказав, що виборці Ізраїлю «звільнили уряд Нетаньягу». Ці заяви відображають оцінки опозиційних політиків, однак самі по собі не визначають результат виборів. Для остаточних висновків потрібно дочекатися підрахунку голосів і офіційного розподілу мандатів.

Хто формуватиме наступний уряд Ізраїлю

Після встановлення результатів президент Ізраїлю Ісаак Герцог проведе консультації з представниками політичних партій. Потім він доручить формування уряду кандидатові, який, на його думку, має найбільше шансів заручитися підтримкою парламентської більшості.

На створення уряду кандидатові можуть надати до 42 днів. Якщо йому не вдасться домовитися з іншими партіями, спробу може отримати інший політик. Якщо сформувати уряд так і не вдасться, країна може зіткнутися з необхідністю нових виборів. До того часу чинний уряд може продовжувати виконувати свої обов’язки в перехідному статусі.

Таким чином, попередні дані вказують на перевагу опозиційного табору, але не дають однозначної відповіді, хто очолить наступний уряд. Подальший розвиток подій залежатиме від офіційних результатів і того, чи зможуть політичні сили домовитися про коаліцію. Про це повідомляє Reuters та DW.

В Ізраїлі у вівторок, 27 жовтня, виборці масово прийшли на дільниці під час перших національних виборів після нападу 7 жовтня 2023 року. Явка стала рекордною, повідомляє The Hindu.

На виборчих дільницях в Ізраїлі 27 жовтня під час виборів до 26-го Кнесету виникли довгі черги. Зокрема, про тривале очікування повідомляли в невеликих громадах поблизу кордону із сектором Гази. Людина, позначена ініціалом A., розповіла, що залишила дільницю після 45 хвилин очікування та вирішила повернутися ввечері.

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В Ізраїлі пов’язана з протестним рухом Мережа підтримки затриманих поширила звернення до громадян, які прилітають із-за кордону для участі у виборах. Їм порадили зберегти номери спеціальної екстреної гарячої лінії, роздрукувати їх та покласти до паспорта на випадок, якщо поліція забере телефони.

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