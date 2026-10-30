У Швеції поки не зупинятимуть депортації молодих людей — The Local Sweden

Міграційне агентство Швеції поки не призупинятиме депортації молодих людей, яких може стосуватися нова парламентська ініціатива. Як повідомляє The Local Sweden, відомство очікує на формалізовану пропозицію від парламентського комітету.

Зміна правил для молодих людей

Правий уряд Швеції цієї осені запровадив так званий запобіжник, покликаний зупинити депортації молодих людей, які прибули до країни на підставі дозволу на проживання одного з батьків, але досягли віку, коли вже не можуть отримати дозвіл як утриманці. Віковий поріг для отримання дозволу на проживання через сімейні зв’язки для цієї групи підвищили з 18 до 21 року.

Під час запровадження цього механізму Міграційне агентство призупиняло виконання рішень про депортацію до набуття новими правилами чинності. Однак тепер відомство не робитиме цього за нинішніх обставин.

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Пропозиція парламентського комітету

Соціал-демократи, Ліва партія, Партія центру та Зелені погодили параметри нового екстреного законодавства, яке має запобігти депортації молодих людей. Ініціативу підтримали всі партії у парламентському комітеті із соціального страхування, що розглядає питання міграції.

Згідно з пропозицією, під її дію мають підпадати люди, які зберігають сімейні зв’язки у Швеції та чиї заяви на дозвіл на проживання було відхилено після 20 липня 2021 року. Генеральна директорка Міграційного агентства Марія Міндгаммар отримала міжпартійну пропозицію після засідання комітету тиждень тому.

Агентство чекає на офіційний мандат

Ухвалення нового законодавства може тривати кілька місяців. Опозиційні партії сподівалися, що на цей період агентство тимчасово зупинить подальші депортації людей, яких може стосуватися законопроєкт. Речниця відомства Ульріка Карлссон заявила, що комітет має подати більш формальну ініціативу, а посадовцям потрібен чіткий і вузько визначений мандат, щоб розуміти, які саме процедури слід призупинити.

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