瑞典移民局暂不会暂停驱逐可能受到一项新议会倡议影响的年轻人。正如The Local Sweden报道，该机构正在等待议会委员会提出正式化的提案。

针对年轻人的规则变化

瑞典右翼政府今年秋季推出了一项所谓的保障措施，旨在阻止驱逐那些依据父母一方的居留许可来到该国、但已达到不能再以受抚养人身份获得许可年龄的年轻人。这一群体通过家庭关系获得居留许可的年龄门槛已从18岁提高至21岁。

在引入这一机制时，移民局曾暂停执行驱逐决定，直至新规则生效。不过，在当前情况下，该机构不会这样做。

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议会委员会的提案

社会民主党、左翼党、中央党和绿党已就新的紧急立法参数达成一致，该立法旨在防止驱逐年轻人。议会社会保险委员会内的所有政党都支持这项倡议，该委员会负责审议移民问题。

根据该提案，仍在瑞典保有家庭关系、且其居留许可申请在2021年7月20日后被拒绝的人将被纳入适用范围。移民局局长玛丽亚·明德哈马尔在一周前的委员会会议后收到了这项跨党派提案。

该机构等待正式授权

新立法的通过可能需要数月时间。反对党希望，在此期间，该机构能暂时停止进一步驱逐可能受该法案影响的人。该机构发言人乌尔丽卡·卡尔松表示，委员会必须提交更正式的倡议，官员们也需要一项明确且范围狭窄的授权，以了解究竟应暂停哪些程序。

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