Szwedzka Agencja Migracyjna na razie nie zawiesi deportacji młodych ludzi, których może dotyczyć nowa inicjatywa parlamentarna. Jak informuje The Local Sweden, urząd oczekuje na sformalizowaną propozycję komisji parlamentarnej.

Zmiana zasad dla młodych ludzi

Prawicowy rząd Szwecji wprowadził tej jesieni tak zwany bezpiecznik, mający powstrzymać deportacje młodych ludzi, którzy przybyli do kraju na podstawie zezwolenia na pobyt jednego z rodziców, lecz osiągnęli wiek, w którym nie mogą już otrzymać zezwolenia jako osoby pozostające na utrzymaniu. Próg wieku uprawniający tę grupę do uzyskania zezwolenia na pobyt ze względu na więzi rodzinne podniesiono z 18 do 21 lat.

Podczas wprowadzania tego mechanizmu Agencja Migracyjna zawieszała wykonywanie decyzji o deportacji do czasu wejścia w życie nowych zasad. Jednak w obecnych okolicznościach urząd nie zrobi tego ponownie.

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Propozycja komisji parlamentarnej

Socjaldemokraci, Partia Lewicy, Partia Centrum i Zieloni uzgodnili parametry nowego nadzwyczajnego ustawodawstwa, które ma zapobiec deportacji młodych ludzi. Inicjatywę poparły wszystkie partie w parlamentarnej komisji ubezpieczeń społecznych, która rozpatruje kwestie migracyjne.

Zgodnie z propozycją ma ona objąć osoby, które zachowują więzi rodzinne w Szwecji i których wnioski o zezwolenie na pobyt odrzucono po 20 lipca 2021 roku. Dyrektorka generalna Agencji Migracyjnej Maria Mindhammar otrzymała ponadpartyjną propozycję po posiedzeniu komisji tydzień temu.

Agencja czeka na oficjalny mandat

Przyjęcie nowego ustawodawstwa może potrwać kilka miesięcy. Partie opozycyjne liczyły, że w tym okresie agencja tymczasowo wstrzyma dalsze deportacje osób, których może dotyczyć projekt ustawy. Rzeczniczka urzędu Ulrika Karlsson oświadczyła, że komisja musi przedstawić bardziej formalną inicjatywę, a urzędnicy potrzebują jasnego i wąsko określonego mandatu, aby rozumieć, które dokładnie procedury należy zawiesić.

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