Миграционное агентство Швеции пока не будет приостанавливать депортации молодых людей, которых может касаться новая парламентская инициатива. Как сообщает The Local Sweden, ведомство ожидает формализованного предложения от парламентского комитета.

Изменение правил для молодых людей

Правое правительство Швеции этой осенью ввело так называемый предохранитель, призванный остановить депортации молодых людей, прибывших в страну на основании вида на жительство одного из родителей, но достигших возраста, когда они уже не могут получить разрешение как иждивенцы. Возрастной порог для получения вида на жительство по семейным связям для этой группы повысили с 18 до 21 года.

При введении этого механизма Миграционное агентство приостанавливало исполнение решений о депортации до вступления новых правил в силу. Однако теперь ведомство не будет делать этого в нынешних обстоятельствах.

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Предложение парламентского комитета

Социал-демократы, Левая партия, Партия центра и «Зелёные» согласовали параметры нового экстренного законодательства, которое должно предотвратить депортацию молодых людей. Инициативу поддержали все партии в парламентском комитете по социальному страхованию, рассматривающем вопросы миграции.

Согласно предложению, под его действие должны подпадать люди, сохраняющие семейные связи в Швеции и чьи заявления на вид на жительство были отклонены после 20 июля 2021 года. Генеральный директор Миграционного агентства Мария Миндхаммар получила межпартийное предложение после заседания комитета неделю назад.

Агентство ожидает официального мандата

Принятие нового законодательства может занять несколько месяцев. Оппозиционные партии надеялись, что на этот период агентство временно остановит дальнейшие депортации людей, которых может касаться законопроект. Представительница ведомства Ульрика Карлссон заявила, что комитет должен представить более формальную инициативу, а чиновникам необходим чёткий и узко определённый мандат, чтобы понимать, какие именно процедуры следует приостановить.

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