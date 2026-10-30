Латвія запровадить реєстрацію передплачених SIM-карток — LSM English

Сейм Латвії 29 жовтня в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні комунікації, які зобов’язують реєструвати користувачів передплачених SIM-карток. Зміни мають набути чинності 1 вересня 2027 року. Про це повідомляє LSM English.

Боротьба з телефонним шахрайством

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії зазначили, що незареєстровані SIM-картки часто використовують для телефонного шахрайства, фінансових і кіберзлочинів, а також іншої протиправної діяльності, зокрема незаконного переправлення мігрантів.

Ідентифікація користувачів передплачених SIM-карток має допомогти ефективніше запобігати злочинам і розслідувати їх, а також ускладнити зловмисникам приховування особи.

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Статистика поліції

Минулого року Державна поліція Латвії зафіксувала 8701 випадок телефонного шахрайства. Жителі країни втратили через такі злочини понад 23,7 млн євро. За даними поліції, у середньому впродовж тривалого періоду шахраї використовують незареєстровані передплачені SIM-картки у 30% справ, що перебувають у розслідуванні.

Вимоги щодо реєстрації користувачів передплачених SIM-карток уже діють у багатьох країнах світу.

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