29 października Saeima Łotwy w ostatecznym czytaniu przyjęła poprawki do ustawy o komunikacji elektronicznej, które zobowiązują do rejestracji użytkowników kart SIM na doładowanie. Zmiany mają wejść w życie 1 września 2027 roku. Poinformował o tym LSM English.

Walka z oszustwami telefonicznymi

W łotewskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zaznaczono, że niezarejestrowane karty SIM są często wykorzystywane do oszustw telefonicznych, przestępstw finansowych i cyberprzestępstw, a także innej nielegalnej działalności, w tym nielegalnego przemytu migrantów.

Identyfikacja użytkowników kart SIM na doładowanie ma pomóc skuteczniej zapobiegać przestępstwom i je badać, a także utrudnić sprawcom ukrywanie tożsamości.

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Statystyki policji

W ubiegłym roku łotewska Policja Państwowa odnotowała 8701 przypadków oszustw telefonicznych. Mieszkańcy kraju stracili w wyniku takich przestępstw ponad 23,7 mln euro. Według danych policji, w dłuższym okresie oszuści wykorzystywali niezarejestrowane karty SIM na doładowanie średnio w 30% spraw będących w toku dochodzenia.

Wymogi dotyczące rejestracji użytkowników kart SIM na doładowanie obowiązują już w wielu krajach świata.

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