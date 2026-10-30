Сейм Латвии 29 октября в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных коммуникациях, обязывающие регистрировать пользователей предоплаченных SIM-карт. Изменения должны вступить в силу 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает LSM English.

Борьба с телефонным мошенничеством

В Министерстве внутренних дел Латвии отметили, что незарегистрированные SIM-карты часто используют для телефонного мошенничества, финансовых и киберпреступлений, а также другой противоправной деятельности, в частности незаконной переправки мигрантов.

Идентификация пользователей предоплаченных SIM-карт должна помочь более эффективно предотвращать и расследовать преступления, а также затруднить злоумышленникам сокрытие личности.

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Статистика полиции

В прошлом году Государственная полиция Латвии зафиксировала 8701 случай телефонного мошенничества. Жители страны потеряли из-за таких преступлений более 23,7 млн евро. По данным полиции, в среднем в течение длительного периода мошенники используют незарегистрированные предоплаченные SIM-карты в 30% дел, находящихся в расследовании.

Требования о регистрации пользователей предоплаченных SIM-карт уже действуют во многих странах мира.

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