В США федеральный мировой судья Зия Фаруки исключил из материалов дела дополненную жалобу Министерства юстиции против двух бывших сотрудников ФБР — Никки Флорис и Брэдли Бенавидеса. Судья раскритиковал попытку прокуратуры добавить обвинения в воспрепятствовании правосудию вскоре после полуночи перед слушанием, сообщает The Hill.

Замечания суда к прокуратуре

Дополненная жалоба была подана вскоре после полуночи. Фаруки назвал этот процессуальный шаг ненадлежащим и не соответствующим обычной практике суда, в частности из-за подачи неподписанного документа. Он заявил, что не одобрит жалобу, и постановил исключить ее из материалов дела.

Судья также спросил представителей Министерства юстиции, почему именно в этом деле ведомство изменило подход к предъявлению обвинений, и поинтересовался, не боится ли правительство установления достаточных оснований для уголовного преследования. Помощник федерального прокурора Джон Борчерт ответил, что сторона обвинения не боится такого рассмотрения.

Суть дела

Флорис и Бенавидесу вменяют по одному эпизоду дачи ложных заявлений в связи с интервью для юридического комитета Палаты представителей Конгресса США в 2023 году. Прокуроры утверждают, что оба, работая в Группе ФБР по противодействию иностранному влиянию, ложно описали свои знания и участие в расследованиях бюро в отношении Хантера Байдена.

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По версии федеральных следователей, Флорис и Бенавидес знали об этих расследованиях и активно участвовали в них. Правительство США также утверждает, что они не предоставили законодателям полную информацию об участии этой группы ФБР, а их предположительно ложные заявления помешали работе комитета. Адвокат Бенавидеса Рон Сейфер потребовал объяснить, как слова его клиента могли повлиять на расследование комитета. Специальный агент ФБР Брайан Витт признал, что отдельно не задавал этот вопрос представителям комитета.

Дальнейшее рассмотрение

Большое жюри присяжных еще не предъявило обвинения Флорис и Бенавидесу. Поэтому Фаруки должен определить, имеются ли достаточные основания для поддержания обвинений и дальнейшего рассмотрения дела.

Витт также показал, что после назначения на это дело беспокоился, что его могут воспринять как политически мотивированное. По его словам, директор ФБР Каш Патель поручил расследование в отношении Флорис и других лиц на следующий день после июльской речи президента Дональда Трампа, в которой тот повторил утверждения о якобы украденных выборах 2020 года. Слушания должны были продолжиться на следующий день дополнительными показаниями Витта, после чего ожидается решение судьи.

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