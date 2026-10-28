22 октября 2026 года еврейской общине Берлина в Германии передали две старинные ритуальные ткани — парохет, завесу для ковчега Торы, и ленту для перевязывания свитка Торы. Предметы, оказавшиеся в США после войны, вернули во время церемонии в музее и архиве Новой синагоги Берлина — Centrum Judaicum на Ораниенбургер-штрассе, сообщает Jerusalem Post.

От общины Temple Chai в американском Финиксе вещи передала Бонни Коппелл. От имени берлинской общины их принял ее президент Гидеон Йоффе. На церемонии также присутствовали раввин Геза Эдерберг, историк и раввин Андреас Нахама, члены общины и 29 посетителей из Аризоны.

Путь предметов в США

По данным издания, после войны эти предметы приобрел Мойше Заксенхаус — уроженец Беларуси, переживший Холокост. Продавец утверждал, что вынес ткани из горящей берлинской синагоги 9 ноября 1938 года, во время Ноябрьского погрома, известного как Хрустальная ночь. По словам сына Мойше Заксенхауса Сола, мужчина требовал взамен продукты, кофе, сигареты и сигары и угрожал уничтожить вещи.

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Мойше и Роза Заксенхаусы позднее эмигрировали в Соединенные Штаты и привезли ткани с собой. После смерти Мойше Заксенхауса в 1993 году семья передала их Temple Chai. Там предметы выставлялись до 2026 года, когда здание синагоги десакрализовали, а община переехала в Скоттсдейл.

Экспонирование в Берлине

Парохет содержит вышитый текст кидуша — благословения над вином для шаббата и праздников. На нем также есть надпись на иврите, которая может быть подписью мастера Ицхака Ицика бен Иегуды Лейба из Рыбницы, города в Молдове. На украшенной ленте сохранилось благословение для ребенка по имени Ицхак Ицик; вероятно, ее вышили по случаю ритуального обрезания.

Эксперты берлинской еврейской общины не смогли подтвердить, из какой именно довоенной синагоги происходила завеса. Ее включат в коллекцию Centrum Judaicum, а ленту планируют выставить в общественном центре на месте бывшей синагоги на Фазаненштрассе. Во время церемонии Коппелл сказала, что на этот раз вещи «возвращаются домой».

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