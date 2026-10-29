Видео: Драка между властью и оппозицией в парламенте Армении попала в эфир
29 октября в парламенте Армении словесная перепалка между представителями правящей партии и оппозиции переросла в массовую драку, которая транслировалась в прямом эфире. После инцидента к зданию Национального собрания прибыла скорая помощь.
Столкновение произошло во время заседания парламента между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Сильная Армения».
Сначала между парламентариями возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в физическое противостояние. Депутаты дрались кулаками и ногами. Затем стычка продолжилась в коридоре парламента, где раздавались нецензурные ругательства.
Сотрудники службы безопасности и другие депутаты пытались разнять участников драки, однако сделать это удалось не сразу.
Спикер парламента Рубен Рубинян заявил, что не будет прерывать прямую трансляцию заседания, чтобы граждане могли видеть, что происходит в зале.
После инцидента к зданию парламента прибыла машина скорой помощи. По информации СМИ, у депутата от «Сильной Армении» Андраника Геворкяна было кровотечение из носа, а одежда другого представителя этого блока, Рубена Мхитаряна, была порвана.
Источник: NEWS AM
До этого в начале октября в парламенте Армении также произошла драка между депутатами.
Между тем Армения приступила к официальной национализации энергокомпании российского олигарха.
Напомним, Пашинян отзывает посла Армении из России на фоне обострения отношений.
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