Видео: Драка между властью и оппозицией в парламенте Армении попала в эфир

29 октября в парламенте Армении словесная перепалка между представителями правящей партии и оппозиции переросла в массовую драку, которая транслировалась в прямом эфире. После инцидента к зданию Национального собрания прибыла скорая помощь.

Столкновение произошло во время заседания парламента между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Сильная Армения».

Сначала между парламентариями возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в физическое противостояние. Депутаты дрались кулаками и ногами. Затем стычка продолжилась в коридоре парламента, где раздавались нецензурные ругательства.

Сотрудники службы безопасности и другие депутаты пытались разнять участников драки, однако сделать это удалось не сразу.

<br />

Спикер парламента Рубен Рубинян заявил, что не будет прерывать прямую трансляцию заседания, чтобы граждане могли видеть, что происходит в зале.

После инцидента к зданию парламента прибыла машина скорой помощи. По информации СМИ, у депутата от «Сильной Армении» Андраника Геворкяна было кровотечение из носа, а одежда другого представителя этого блока, Рубена Мхитаряна, была порвана.

Источник: NEWS AM

До этого в начале октября в парламенте Армении также произошла драка между депутатами.

Между тем Армения приступила к официальной национализации энергокомпании российского олигарха.

Напомним, Пашинян отзывает посла Армении из России на фоне обострения отношений.

Армения резко увеличила экспорт в ЕС на фоне торговых ограничений со стороны РФ.

Читай нас в